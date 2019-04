Mann tiltalt for nettovergrep mot over 250 barn

innenriks

48 av ofrene er bosatt i Sverige, én er finsk, mens de øvrige er bosatt i Norge. De fornærmede er i hovedsak gutter. Til sammen er det 256 fornærmede i saken.

Mannen han har erkjent alle de faktiske forholdene og erkjente også straffskyld etter siktelsen.

– Formelt har han ikke tatt stilling til tiltalen, men jeg kan ikke se for meg at han vil komme til å nekte straffskyld for den heller, sier hans forsvarer, advokat Gunhild Lærum til TV 2.

Ifølge tiltalen har forholdene pågått fra februar 2014 til januar 2018. Statsadvokat Carl Graff Hartmann sier saken ble kjent for politiet da ett av ofrene anmeldte mannen høsten 2017. Mannen ble pågrepet i januar 2018 og har sittet varetektsfengslet siden.

Han skal ha forledet de fornærmede til å utføre seksuelle handlinger med seg selv. Overfor unge gutter skal han ha utgitt seg for å være en eldre jente, mens han har gjort det motsatte overfor kvinnelige fornærmede.

Alle overgrep er begått via internett og det er ikke avdekket fysiske møter, opplyser Øst politidistrikt i en pressemelding.

Mannen, som er bosatt på Romerike, skal begått overgrepene via kommunikasjonstjenestene Omegle og Skype.

Øst politidistrikt har etterforsket mannen siden november 2017 og alle landets politidistrikter har vært involvert.

Saken starter i Nedre Romerike tingrett 7. oktober.

