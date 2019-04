Ropstad valgt som ny KrF-leder

innenriks

33-åringen, som blir tidenes yngste leder for det kristne sentrumspartiet, ble valgt ved akklamasjon sammen med de to nye nestlederne Olaug Bollestad og Ingelin Noresjø på partiets landsmøte på Sola lørdag.

Den nye partiledelsen ble tatt imot med stor og langvarig applaus av KrF-delegatene. Bollestad og Ropstad representerte «blå» side under veivalget i fjor høst, mens Noresjø tilhørte «rød» side og ville søke regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Ikke et enmannsshow

Ropstad understreker at han som leder ønsker å jobbe sammen med hele KrF, en partiorganisasjon som ble delt nær sagt på midten under retningsvalget.

– Dette er ikke et enmannsshow. Det er hardt arbeid. Det er lagarbeid. Jeg tror noe av det viktigste for ledelsen og partiet er å jobbe sammen. Vi kommer til å bruke mye tid på reiser og hele tiden få innspill fra de lokale og bygge organisasjonen. Det tror jeg er noe av det viktigste, sa Ropstad til NTB i forkant av valget.

Olaug Bollestad er allerede som veteran å regne i ledelsen og har sittet som nestleder siden 2015, senest som fungerende leder de siste månedene.

Strømninger i grasrota

Ingelin Noresjø fra Nordland blir det nye tilskuddet i ledertrioen. Hun tror hun kan bidra med å følge opp strømninger i grasrota i partiet og i befolkningen, som gjerne ikke er like lette å se fra Oslo.

– Jeg sa tidligere i dag at vi har politikk både for dem som ber og dem som banner. Jeg er ikke en sånn som banner, men jeg kjenner de som gjør det. Det er noe med å forstå at politikk også handler om å kjenne folk og forstå strømninger og klare å formidle det på en enkel måte, sier hun.

Resten av sentralstyret er også på valg under KrFs landsmøte denne helgen, men dette er ennå ikke avgjort.