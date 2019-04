Klart flertall for rød representant i KrFs sentralstyre

innenriks

Møre og Romsdal KrF skapte et aldri så lite innslag av dramatikk under landsmøtet på Sola lørdag da de fremmet et benkeforslag om å erstatte Bjørkhaug med Frisvoll.

Bjørkhaug var blant dem som stemte for å søke regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet under veivalget i fjor høst, mens Frisvoll i likhet med ny KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ville inn i dagens regjering med Venstre, Høyre og Frp.

Hadde Bjørkhaug blitt vraket til fordel for Frisvoll, ville det blitt blått overtak i KrFs nye sentralstyre. Benkeforslaget fikk imidlertid ikke flertall. Like før klokken 11.30 ble det klart at landsmøtet gikk for valgkomiteens innstilling, med 152 mot 27 stemmer.

Ikke avgjørende

Det var dog ikke spørsmålet om rød eller blå som var avgjørende for at Møre og Romsdal KrF fremmet benkeforslaget, framholdt stortingsrepresentant Steinar Reiten da han talte Frisvolls sak fra talerstolen.

– Hun er en politiker med bred erfaring. Mediene elsker å fortelle historier om konflikt. Det gjør det kanskje spesielt krevende i år å skulle komme med benkeforslag på de faste representantene i sentralstyret, sa han.

– Vi er veldig lei oss for at den historien om konflikt er blitt fortalt. Fordi vårt anliggende fra Møre og Romsdal har hele tiden vært at det nå begynner å bli lenge siden landets fjerde største fylkeslag, både i stemmer og prosent ved siste stortingsvalg, har vært representert i sentralstyret, fortsatte Reiten.

Advarte

Bjørkhaug advarte på sin side i et intervju med Klassekampen fredag mot å endre den politiske balansen i sentralstyret.

– Greia er at KrF har vært i en krevende prosess. Valgkomiteen har satt sammen et sentralstyre som har lagt vekk på politisk bredde og balanse i den bredden. Min oppfatning er at det forslaget vil endre på den balansen. I den situasjonen vi er i nå, er det viktig at vi viser bredde og at det er rom for alle i partiet, sa hun.

– Må samle oss

Fylkesleder Per Sverre Kvinlaug i Agder KrF, som sto på blå side under veivalget i fjor, var blant dem som støttet Bjørkhaug fra talerstolen. Hans stemme ses på som avgjørende for at Trøndelag-politikeren beholdt plassen i sentralstyret.

– I forslaget fra valgkomiteen er det fem dyktige kandidater samlet sett. Karin og jeg har vært uenige i spørsmålet om retningsvalg, men jeg mener Karins stemme og dyktighet trengs i vårt sentrale organ, sa han.

– Vi trenger bredden i vårt arbeid med lagbygging videre. Karin kan samspill, og jeg hadde stor glede av å være med Karin da vi sammen med Hans Fredrik Grøvan satt i forhandlinger om regionreformen. Jeg gir henne mine varmeste anbefalinger, fortsatte Kvinlaug.

Med seg i det nye sentralstyret fikk Bjørkhaug med seg Oslo-topp Erik Lunde, stortingsrepresentant fra Vest-Agder Tove Welle Haugland, NHH-professor Magne Supphellen og Vestfold-politiker Anders Tyvand.

(©NTB)