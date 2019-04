Ett tilfelle av meslinger påvist i Oslo

innenriks

Personer som kan ha vært utsatt for smitte, er blitt kontaktet av Folkehelseinstituttet.

Spesielt passasjerene som befant seg på Norwegian rute DY 1787 fra Lisboa til Oslo onsdag 24. april er advart, og de er tilbudt vaksinering på legevakta i Oslo.

I Norge er det høy vaksinasjonsdekning og meslingsmitte er ikke lenger like pågående som før. I noen europeiske land er imidlertid vaksinasjonsdekningen mye lavere, og flere land har for tiden en pågående smitte.

Folkehelseinstituttet oppfordrer derfor foreldre til å fremskynde MMR-vaksinasjon for små barn når man skal reise utenlands.

– Vaksinen mot meslinger er veldig effektiv. Svært sjelden kan likevel vaksinerte personer bli smittet. Det er tilfellet i denne saken, men da vil som regel sykdommen være mildere, og smittsomheten mindre, sier overlege Trude Arnesen ved Folkehelseinstituttet.

Meslinger er en svært smittsom virussykdom som gir utslett med feber og kan gi et alvorlig forløp. Viruset smitter gjennom dråpesmitte og kan potensielt være dødelig for underernærte barn, barn som har svekket helsetilstand, eller spedbarn som er for unge til å bli vaksinert. Dersom man blir smittet, finnes det ingen spesifikk behandling.

