Streikerammede SAS-passasjerer kan ha krav på erstatning

Opptil 80.000 passasjerer vil bli rammet av streiken i flyselskapet, og 673 avganger blir innstilt bare på fredag, opplyser SAS. I Skandinavia samlet kan streiken komme til å ramme så mange som 250.000 passasjerer, ifølge tall fra Airhelp.

Selskapet tilbyr passasjerer hjelp til på søke kompensasjon ved flyforsinkelser og tar seg betalt hvis det blir utbetalt kompensasjon.

– Hvis en passasjer blir rammet, anbefaler vi å be om ombooking. Dersom ombooking resulterer i at man blir forsinket i mer enn tre timer til sluttdestinasjon, vil man kunne søke om erstatning fra selskapet, sier landssjef for Airhelp i Norge, Andreas Hermansson.

En streik gjennomført av selskapets egne piloter, går ikke under betegnelsen «ekstraordinære hendelser» og blir derfor flyselskapets eget ansvar i henhold til EUs passasjerrettighetslover EC-26. Dermed blir SAS ansvarlig i de tilfellene der flyginger kanselleres eller blir mer enn tre timer forsinket på grunn av streiken, ifølge Hermansson.

Jobber på spreng

SAS jobber på spreng med å skaffe streikerammede passasjerer alternativ transport, forsikrer kommunikasjonssjef Knut Morten Johansen. I tillegg ombookinger til andre flyselskaper eller refusjon av billett tilbyr SAS alle som er berørt og befinner seg på flyplassen, mat, drikke og eventuelt hotell.

– Hva gjelder rett til erstatning så er dette en ekstraordinær omstendighet som ikke gir passasjerene erstatning utover dette. Det er ikke overraskende at Airhelp nå er på banen for å forsøke å tjene penger på denne situasjonen gjennom å skape forventninger hos rammede passasjerer, sier Johansen til NTB.

Ifølge Forbrukerrådet kan du ha rett til standardkompensasjon hvis du blir rammet av flystreik, men det er ikke noen automatikk i dette. Det avgjørende er hvorvidt en streik er å regne som en såkalt «ekstraordinær hendelse» som er utenfor flyselskapets kontroll.

– Det dreier seg om kompliserte vurderinger. Derfor nøyer vi oss i denne omgang med å si at du kan ha krav på standardkompensasjon, sier Høst til NTB.

Rådets råd

Idet streiken i SAS brøt ut fredag morgen, gikk Forbrukerrådet ut med en anbefaling om å ta kontakt med flyselskapet for informasjon og å møte opp på flyplassen.

* Blir flyet innstilt, har du rett til å velge mellom å få pengene tilbake for billetten, ombooking, eller å reise på et annet tidspunkt.

* Blir flyet ditt blir forsinket i mer enn fem timer, har du også rett til å velge mellom å få pengene tilbake for billetten, ombooking, eller å reise på et annet tidspunkt.

* Du har rett til å bli tatt hånd om, som mat og hotell, mens du venter på at flyet skal komme i lufta eller ved ombooking.

Størrelsen på standardkompensasjonen varierer blant annet med lengden på flyreisen som er booket. hvis reisen er inntil 1.500 kilometer er beløpet på 250 euro, rundt 2.400 kroner etter dagens kurs. Ved flydistanse over 3.500 kilometer er utbetalingen på 600 euro, 5.800 kroner. Flyselskapet må ha operativ tilknytning til EU/EØS for at reglene skal gjelde.

