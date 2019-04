Norges siste atomreaktor stenges – milliardopprydning venter

innenriks

Reaktoren har vært stanset siden desember 2018 på grunn av planlagt vedlikehold og kontroll. Reaktoren stenges ut fra en helhetsvurdering av tekniske og økonomiske forhold, heter det i en pressemelding fra Institutt for energiteknikk (IFE). Vedtaket ble gjort av IFEs styre torsdag.

Reaktoren har vært i drift siden 1967 og brukes av forskere nasjonalt og internasjonalt innen fysikk, materialer, kreftmedisin og fornybar energi, samt atomnedrustning.

– IFE satser videre på forskning og utvikling innen energi, digitalisering, nukleærteknologi og radiofarmasi. Stengingen har begrenset påvirkning for IFEs forskning, skriver instituttet.

«15-20 milliarder»

For Bellona er det en stor seier at Norges siste atomreaktor nå blir stengt.

– Bellona har i 30 år arbeidet med å avsløre alle skandalene ved atomreaktoren på Kjeller og Halden. Det har vært en stor mangel på sikkerhet og en ukultur med hemmelighold, sier Bellona-leder Frederic Hauge i en pressemelding.

Han mener atomaktiviteten i Norge har resultert i en «stygg og dyr arv». I 1998 ble det opprettet et lager for lav- og mellomradioaktivt avfall i Himdalen.

– Dette lageret vil ikke kunne håndtere den store atomavfalls-utfordringen Norge har fremover. Bellona mener at aktiviteten ved IFEs anlegg på Kjeller og i Halden vil medføre opprydningskostnader på minimum 15–20 milliarder kroner de neste årene, sier Hauge.

IFE skriver i sin pressemelding at det er et «svært omfattende arbeid» å bygge ned atomanleggene og håndtere avfallet og anslår at dette arbeidet vil ta flere tiår.

Mister jobben

I januar ble det funnet korrosjon på komponenter som er viktige for sikkerheten ved reaktoren. IFE og eksterne eksperter har analysert funnene. Konklusjonen er at reparasjonen vil føre til langvarig stans av reaktoren, noe medfører kostnader som er høyere enn IFE kan bære.

Stengingen vil også få konsekvenser for instituttets ansatte.

– Stengingen av reaktoren på Kjeller vil medføre endringer i kompetansebehov og reduksjon i antall ansatte. IFE arbeider med å få avklart omfanget av nedbemanningen snarest mulig, heter det i pressemeldingen.

Oppdaget skader

Det er ikke brensel eller tungtvann i reaktoren, og den utgjør ikke noen fare for helse, miljø eller sikkerhet.

– Styret vedtar på bakgrunn av en samlet vurdering at reaktoren ikke startes opp igjen og at IFE starter arbeidet med å forberede nedbygging av reaktoren. IFE kan ikke regne med støtte fra staten til å dekke reparasjon, og IFE kan som selveid stiftelse ikke påta seg så stor finansiell risiko, sier styreleder Olav Fjell.

– Reaktoren på Kjeller har i over 50 år bidratt til fremragende forskning ved IFE, nasjonalt og internasjonalt. Den har bidratt til verdiskaping i form av forskning og utvikling av nye bedrifter, og utvikling av kreftmedisiner, sier administrerende direktør Nils Morten Huseby ved IFE.

Instituttets styre besluttet i juni i fjor også å legge ned virksomheten ved Haldenreaktoren.