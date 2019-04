Ambassadøren overleverte kondolanseprotokoll til Maren Uelands foreldre

innenriks

Da omstendighetene rundt dobbeltdrapet ble kjent, reagerte marokkanere med å sende sympatierklæringer og uttrykk for sjokk, sinne og sorg i sosiale medier. Også Utenriksdepartementet har fått henvendelser på epost og i sosiale medier fra vanlige marokkanere.

Onsdag ettermiddag var ambassadøren var hos Uelands foreldre på Bryne i Rogaland for å overrekke de kondolanseprotokollen fra den marokkanske befolkningen.

Norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) ble funnet drept nær landsbyen Imlil i Atlasfjellene i Marokko mandag 17. desember i fjor. De to var på en måned lang reise og var erfarne friluftslivsfolk. Begge studerte ved Universitetet i Sørøst-Norge i Bø i Telemark.

Etterforskningen skal ha avdekket at drapsmennene var inspirert av terrorhandlinger begått av IS, men at det ikke skal ha vært noen kontakt mellom dem og gruppen i Syria og Irak.

Rettssaken kommer opp for en domstol i Rabat i Marokko 2. mai. Til sammen skal 24 menn være tiltalt for terrorisme og drap.

(©NTB)