Skogbranner både i Rogaland og Vest-Agder

innenriks

Det opplyser Hovedredningssentralen Sør-Norge, som fikk melding om saken klokken 14.11 tirsdag. De to ble hentet ut av luftambulansen fra Stavanger.

– Det ble først opplyst at det var fire personer, men det er nå avklart at det er to. Begge er hentet ut uskadd, sier vakthavende redningsleder Cecilie Øversveen til NTB.

Et helikopter fløy tirsdag ettermiddag over området for å se om det var flere personer der, men det var ingen indikasjoner på dette.

Det brøt også ut en skogbrann ved Åse i Kvinesdal i Vest-Agder. Et brannhelikopter stasjonert på Torp er sendt til stedet, i tillegg til mannskaper fra Hægebostad, Eiken og Farsund.

– Brannen i Kvinesdal truer bebyggelse i området, opplyser brannsjef Jon Inge Aasen til NRK.

Det brenner også på Utland i Lyngdal.

– Det blåser kraftig i området, så Agder 110 ber innstendig om at IKKE folk tenner opp bål i skog og utmark, opplyser brannvesenet.