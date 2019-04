Resett: – Vi er blokkert av Googles annonsetjeneste

innenriks

– Det fremgår av en epost fra Google at vi har blitt blokkert fra AdSense. Som våre lesere vil være klar over, har det den siste tiden foregått en aggressiv kampanje på sosiale medier for å få annonsører til å stoppe annonseringen på Resett, heter det på nettstedet.

Ifølge Medier24 opplyser Google i en epost at selskapet vil holde tilbake betalingene til Resett, samt at penger de har tjent på annonsører, vil bli refundert til annonsørene.

NTB har ikke lyktes i å få noen kommentar fra Google, som står bak reklametjenesten AdSense.

Flere store annonsører svartelistet i forrige uke Resett etter en kampanje på Twitter. Flere politikere, blant dem statssekretær Sveinung Rotevatn (V), støttet kampanjen. Resett-redaktør Helge Lurås kalte det «sabotasje».

(©NTB)