Byfuglien: Jeg har ikke sett Solberg stenge døren for resten av barna

innenriks

Statsministeren slapp en kort stund unna spørsmål om barna i Syria da hun møtte Byfuglien for å snakke om verdier for byggingen av Norge. Rett etter ble statsministeren likevel konfrontert med spørsmål om hva som skjer med barn av norske IS-krigere.

Publikum som hadde vært tilhørere under selve samtalen, stimlet sammen for å få med seg hva statsministeren og presesen sa.

Statsministeren gjentok beslutningen så langt: At norske barn som har mistet foreldrene, skal få komme hjem så snart det lar seg gjennomføre. Også andre barn kan hentes hjem, men det kan bli aktuelt å skille barna fra foreldre.

– Det er helt umulig å si når de første barna kan komme hjem. Vi vet ikke i dag hvordan vi skal komme inn i disse leirene, og på hvilken måte vi skal få til disse tingene. Dette er blant de tingene vi jobber med. Vi vet ikke hvordan vi skal få barna ut på en sikker måte, sier statsminister Erna Solberg.

Preses Helga Byfuglien gjentok sin tidligere oppfordring til statsministeren om å arbeide for alle norske barn som lever under elendige forhold i interneringsleirer i Syria.

– Jeg registrerer at statsministeren sier at de skal arbeide for de foreldreløse, og jeg har heller ikke hørt at hun har lukket døren for at det også skal skje noe for de andre. Jeg vil oppfordre henne til å tenke at alle barn skal ha den muligheten, sier Byfuglien.

(©NTB)