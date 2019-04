To pågrepet etter brann i Nav-lokale i Enebakk

innenriks

Det opplyser operasjonsleder Frode Johannessen i Øst 110-sentral til NTB klokken 2.47.

– Straks-etterforskning på stedet gjorde at vi konkluderte med at brannen var påsatt, og to menn er pågrepet, forteller operasjonslederen. Han ønsker ikke å gi flere detaljer om de mistenkte.

Brannvesenet ble varslet om brannen klokken 0.25 og var på stedet med første patrulje 12 minutter senere. Like før klokken 3 brenner det fortsatt, men spredningsfaren skal være over.

I tillegg til Nav, skal Familiens Hus holde til i samme bygg.

Klokken 2.39 ble nødetatene varslet om nok en brann i Enebakk, i en enebolig i Hammerenveien. Johannessen sier til NTB at politiet så langt ikke ser noen sammenheng mellom de to brannene i kommunen.

Alle som bor i eneboligen, kom seg ut selv. Boligen er overtent.

(©NTB)