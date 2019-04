Brannvesenet tror gressbranner på Sørlandet er påsatt

innenriks

Brannvesenet i Agder meldte på Twitter om fire forskjellige branner på et forholdsvis stort område i Hægebostad kommune i 22-tiden fredag kveld.

Gjennom natten har de gått brannvakt for å holde kontroll på brannen, før de lørdag har gjenopptatt slukningsarbeidet.

– Brannvaktene har stått vakt mellom hyttene gjennom natten for at det ikke skulle ta fyr i noen av dem. Brannen har dempet seg i løpet av natten. Vi er her med 15 mannskaper og kommer til å holde på hele dagen, sier brannsjef Jon Inge Aasen til Fædrelandsvennen lørdag morgen.

Politiet opplyste sent fredag kveld at de ikke utelukker at en eller flere av branntilløpene kunne være påsatt. Det er en oppfatning brannsjefen også har, skriver avisen.

– At det er noen som har satt fyr er helt sikkert. Det er forkastelig at noen bare kan sette fyr i terrenget og gå fra stedet, så må brannvesenet bruke en haug med ressurser på slukke det, sier Aasen.

Den ene av brannene hadde en bredde på 400 meter. Ifølge brannsjefen er det et område på rundt en kvadratkilometer som er berørt i brannen.

