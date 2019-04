Equinor og partnerne investerer milliarder i Aserbajdsjan

innenriks

Investeringsbeslutningen kommer etter at myndighetene i Aserbajdsjan har godkjent å forlenge levetiden til feltet Azeri Chirag Gunashli (ACG) til 2049, opplyser Equinor fredag.

– Equinor har skapt betydelige verdier i Aserbajdsjan gjennom mange år, og vi er glade for å nå denne milepælen. Sammen med operatøren BP ser vi fram til å bidra til sikker drift som vil gi kontantstrøm til Equinor i mange år, sier Torgrim Reitan, konserndirektør for utvikling og produksjon internasjonalt.

Venter start i 2023

Den nye plattformen, som heter ACE (Azeri-Central-East), vil bli integrert i dagens infrastruktur. Den utformes for å behandle inntil 100.000 fat olje per dag, og det ventes at den vil produsere inntil 300 millioner fat i løpet av levetiden.

Forventet produksjonsstart er i 2023. Equinor har en andel på 7,27 prosent i oljefeltet. De øvrige rettighetshavene er BP (30,37 prosent), SOCAR (25,0 prosent), Chevron (9,57 prosent), INPEX (9,31 prosent), ExxonMobil (6,79 prosent), TPAO (5,73 prosent), ITOCHU (3,65 prosent) og ONGC Videsh Limited (OVL) (2,31 prosent).

Planlegger mer

Equinor har vært i Aserbajdsjan siden 1992. I tillegg til beslutningen om å bygge en ny plattform ser Equinor på andre muligheter i Aserbajdsjan. Sammen med lisenspartner SOCAR planlegger selskapet å bore en avgrensningsbrønn senere i år i Karabagh-lisensen, som er et funn fra 2000. Så er planen å bore en letebrønn i Ashrafi-/Dan Ulduzu-/Aypara-lisensen.

– Equinor produserte 854.000 fat per dag utenfor Norge i fjerde kvartal 2018. Vi ønsker å vokse internasjonalt, ta på oss mer operatøransvar og søke nye vekstmuligheter. Aserbajdsjan er et viktig land for Equinor, og i løpet av de siste årene har vi klart å utvikle nye vekstmuligheter i regionen, sier konserndirektør Reitan.

