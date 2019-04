Annonsører svartelister Resett.no etter Twitter-kampanje

innenriks

Flere politikere og Twitter-brukere har denne uken oppfordret annonsører til å fjerne annonser fra nettstedet, skriver NRK.

Psykologspesialist Karl Eldar Evang kontaktet flere annonsører på Twitter og fikk støtte fra blant andre statssekretær Sveinung Rotevatn (V).

– Jeg har gjort dem oppmerksom på at deres annonser dukker opp på Resett.no og har skrevet at siden er en ytre høyre-side, kjent for personrettede kampanjer og rasisme i kommentarfeltene. Jeg har spurt dem om dette er noe de kanskje ønsker å ordne opp i, sier Evang til NRK.

Stortingspolitiker Rotevatn sier til kanalen at han ikke har oppfordret til boikott, men at han ville gjøre annonsørene oppmerksomme på at deres annonser lå ute på nettstedet.

Resett-redaktør Helge Lurås reagerer kraftig på det han omtaler som «annonsesabotasje».

– Vi ser det som en sabotasje mot oss og mediemangfoldet i Norge, sier Lurås, som legger til at nettstedet har tapt penger som følge av annonsørflukten.

Blant annonsørene som har trukket seg er Petter Stordalens hotellkjede Nordic Choice, møbelkjeden Jysk og strømselskapet NorgesEnergi.

