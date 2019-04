innenriks

– Det har vært et redningsoppdrag cirka 10 nautiske mil nordvest for Meløyvær der tre turister havnet i sjøen og måtte berges. Politiet har i samarbeid med Kystvakta startet etterforskning om et passerende lasteskip kan være involvert, opplyser Troms politidistrikt.

Båten som kantret er en aluminiumsbåt på 19 fot. Det passerende skipet er ifølge politiet en 105,5 meter lang tanker.

(©NTB)