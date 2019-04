To til sykehus etter at båt kjørte på land i Vestfold

innenriks

Sørøst politidistrikt fikk melding om hendelsen rundt klokken 00.30.

– To personer er sendt til sykehus for sjekk. De var oppegående da mannskapet på helikopteret var i kontakt med dem. De blir sendt for sikkerhets skyld, sier operasjonsleder Per Arne Amundsen til NTB klokken 1.30 natt til torsdag.

Amundsen sier han ikke kjenner til detaljene i hendelsesforløpet, men sier ting tyder på at de to personene kjørte en mindre båt.

Båten skal ha kjørt på land ved øya Tørfest i Færder kommune. Det ble satt i gang søk i forbindelse med at det ble hørt en båt som muligens kjørte på et skjær, skriver Sørøst politidistrikt på Twitter.

(©NTB)