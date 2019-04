Flere trafikkulykker i Østfold

innenriks

Ved Rygge var fire biler involvert i en trafikkulykke på E6. Ulykken førte til at full stans i trafikken en periode. Politiet i Øst meldte om ulykken like før klokken 13 torsdag. En kvinne og et barn ble kjørt til legevaken for sjekk som følge av hendelsen, men det ble ikke meldt om alvorlige personskader. Årsaken til ulykken er ikke kjent.

I 11.30-tiden stakk en mann på lettmotorsykkel fra en trafikkontroll på fylkesvei 118 ved Svinesund. Mannen kjørte av veien på svensk side, men ble ikke skadd, opplyser politiet i Øst som har kontroll på føreren.

Klokken 11.15 fikk politiet melding om en kvinnelig passasjer som hadde falt av en motorsykkel på Svinesundsveien i Halden. Hun har pådratt seg beinbrudd og nakkeskade, opplyser politiet. Kvinnen tas hånd om av ambulansepersonell.

I 11-tiden ble en bilfører anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt for å ha kjørt med folk oppå taket ved en bensinstasjon ved Vestby i Follo kommune.

I Skjeberg i 10-tiden ble en mann i slutten av tenårene anmeldt for å ha kastet søppel ut av vinduet på en bil under kjøring.

Det er ventet stor trafikk på veiene i Østfold mot Strömstad i Sverige skjærtorsdag. Tradisjonen tro kjører festglade nordmenn over grensa for den årlige rånefesten. Det er ikke kjent om hendelsene har skjedd i forbindelse med dette.

