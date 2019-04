To tolvåringer reddet ned fra fjellet

innenriks

Redningshelikopteret hentet guttene i 2-tiden natt til onsdag. Guttene la ut på gåtur fra et hytteområde nedenfor Fokhaugtinden i Stordal kommune tirsdag i 19.30-tiden.

– De er sett til av lege på stedet og alt er ok, sier operasjonsleder Erik Mikalsen i Møre- og Romsdal politidistrikt til NTB klokken 2.20.

Guttene la ut på tur mens det enda var lyst og fint vær. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 22.30. Til sammen hadde guttene vært borte i om lag seks timer.

– De har vært på topptur på fjellet også har de gått seg fast. Det har blitt mørkt og det har frosset på, slik at det er glatt i området. Vi vurderte det slik at det var tryggest at vi henter dem ned, sa operasjonsleder Erik Mikalsen i Møre- og Romsdal politidistrikt til NTB klokken 00.45.

Operasjonslederen hadde telefonkontakt med guttene og fikk dermed vite posisjonen deres. I tillegg hadde guttene med seg Walkietalkie og en lykt.

Tolvåringene sto om lag 400 meter under toppen. Fokhaugtinden ligger 1.200 meter over havet. Ifølge Yr var det rundt to minusgrader.

(©NTB)