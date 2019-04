Røde Kors: Over 100 oppdrag så langt i påsken

innenriks

Hovedtyngden av oppdragene har vært rene henteoppdrag. I tillegg har hjelpekorpset hatt fem andre oppdrag. Røde Kors melder om at de har hatt stor variasjon i type oppdrag denne påsken.

– Sammen med vanlige påskeoppdrag som å hente ned folk som har blitt skadd og trenger hjelp til bilvei, har vi hatt oppdrag med å frakte medisiner over Mjøsa eller å dirigere trafikken på E6 i forbindelse med flytting av reinsdyr, sier Hans Jørgen Dokk i Landsrådet Røde Kors Hjelpekorps.

Totalt 1.100 tjenestetimer er lagt ned så langt. Det tilsvarer en gjennomsnittlig påske for den frivillige aktøren. Samtidig har det vært få alvorlige hendelsen til nå.

– Heldigvis har det ikke vært noen skredaksjoner så langt. Vi håper det store fokuset på sikker ferdsel i fjellet gjør at folk tenker seg om en ekstra gang, og planlegger turen godt, sier Dokk.

Flere redningsaksjoner enn tidligere

Norsk Folkehjelp melder samtidig at antall redningsaksjoner har gått noe opp denne påsken. Og det til tross for at trenden peker i motsatt retning. Antall leteaksjoner i påsken har gått ned de siste årene.

Bakgrunnen er at dagens teknologi gjør det enklere for folk å varsle om de går seg bort på påskefjellet.

– En stor andel av oppdragene vi har hatt så langt i påsken, har vært leteaksjoner, og det er litt uvanlig med tanke på utviklingen de siste årene, sier leder Live Kummen i Norsk Folkehjelp Sanitet.

– Gledelig med få skredulykker

I palmehelga var det betydelig snøskredfare en rekke steder i Nord-Norge, og mannskapene til Norsk Folkehjelp var dermed ekstra på vakt i nord.

– Det er svært gledelig at vi ikke har hatt noen flere skredulykker i påska, og det kan tyde på at folk har vært flinke til å ta hensyn til forholdene, sier Kummen.

Norsk Folkehjelp har ekstra beredskap på steder der de vet at det er mye utfart. Og det ventes mer utfart til fjellet de neste dagene.

– Vi håper at flest mulig kommer seg ut på tur og bruker fjellet, men at de som beveger seg inn i skredfarlig terreng har kunnskap og utstyr til å gjøre det på en trygg måte, sier Kummen.

Økt snøskredfare

Sol og høyere temperaturer, gjør at faren for snøskred vil øke inn mot påskehelgen, melder Norges vassdrags- og energivesen (NVE).

Det ventes betydelig snøskredfare i fjellområder over store deler av Troms samt i Vest-Finnmark. I Nordland, Midt-Norge og på Vestlandet meldes det om moderat snøskredfare i dagene som kommer.

I Sør-Norge vil skredfaren trolig holde seg omtrent uendret – moderat de fleste steder – de neste dagene.

(©NTB)