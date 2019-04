Mann i varetekt etter beslag av eksplosiver på Sola

innenriks

Det opplyser politiadvokat Therese Braut Våge i Sørvest politidistrikt til Stavanger Aftenblad.

Politiet fikk i fengslingsmøtet i Jæren tingrett onsdag formiddag medhold i kravet om at siktede skulle fengsles med brev- og besøksforbud i hele perioden, og i full isolasjon de første to ukene. Ifølge Våge innebærer det at han ikke får ha kontakt med andre fanger, og heller ikke tilgang til medier.

Ransaking

Funnet av eksplosivene ble gjort da politiet ransaket mannens bolig mandag kveld. Politiets bombegruppe ankom boligen i 14-tiden tirsdag, og rundt seks timer senere varslet Sørvest politidistrikt at det ville bli foretatt en kontrollert sprengning av «en ladning» i Sandnes.

– Sprengningen har sammenheng med saken vi etterforsker på Sola. Jeg kan ikke gi flere detaljer enn at det er foretatt en sprengning, og at det skjedde på militært område, sa operasjonsleder Jostein Reiestad til NTB.

Den 25 år gamle mannen er siktet for «grov ulovlig befatning med skytevåpen, ammunisjon, eksplosiver eller utgangsstoffer for eksplosiver», noe som har en øvre strafferamme på seks års fengsel.

– Har en forklaring

Etter det NTB forstår, er siktede en slags fyrverkerientusiast som tidligere har laget noe eget fyrverkeri.

– Min klient har en forklaring på hvorfor han har hatt disse stoffene, og den vil han gi politiet når han får mulighet til det, sa mannens forsvarer, advokat Anne Kroken, til NTB tirsdag.

Den siktede 25-åringen har også tidligere vært i kontakt med politiet, men er ikke domfelt.

(©NTB)