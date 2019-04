Førerhunder angripes av løse hunder

innenriks

På oppdrag fra Nav har Epinion ringt alle landets 264 førerhundbrukere. 140 av dem svarte. 19 prosent sier andre hunder har gått til angrep på førerhunden deres det siste året, melder NRK.

Sverre Fuglerud i Blindeforbundet sier en av fem er veldig høye tall og at dette er alvorlig. Hadde en utvidet tidsrommet, hadde det nok vært enda flere, mener han.

– Halvparten av hundene fungerer ikke like godt etter en slik situasjon, og noen må i tillegg trenes opp på nytt, forteller Fuglerud.

– Vår sterke oppfordring til hundeeiere er at man må holde kontroll over hunden sin og selvfølgelig hindre at den angriper en førerhund, sier Fuglerud, som er seksjonsleder for informasjon og samfunnskontakt i organisasjonen.

Har du hund, må du ikke la den hilse på førerhunden, påpeker Fuglerud.

– Det er også viktig at man ikke lar hunden hilse på en førerhund som går med en sæle på. Da er førerhunden i arbeid og da blir den veldig forstyrret av hunder som kommer bort for å hilse.

