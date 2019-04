Gress- og lyngbranner en rekke steder

innenriks

I Tysvær begynte det å brenne i 12-tiden tirsdag, i området ved Narravik.

– Vi har ganske bra kontroll med mannskap på plass. Det er ikke noe fare for hytter eller bebyggelse, og vi har heller ikke fått tilbakemelding på hva årsaken er, opplyste vaktleder i Rogaland brannvesen Bjørn Tollefsen til NTB i 13-tiden.

Ifølge Stavanger Aftenblad brant det tirsdag tre steder i Lund og Sokndal i Rogaland. To av dem var under kontroll, men en brann i ulendt terreng i Kondalsheia var ikke det. Der satte brannvesenet inn droner for å kunne følge utviklingen.

Tirsdag ettermiddag rykket brannvesenet i Kvinesdal ut da en grunneier mistet kontrollen da vedkommende skulle svi av et område på Feda. Det melder 110-sentralen i Agder. Brannvesenet i Flekkefjord måtte tidligere tirsdag rykke ut til en gressbrann ved Sira.

I Trøndelag var det tirsdag ettermiddag utrykninger til gress- og lyngbranner i Steinkjer og Namdal, ifølge politiet.

I Hemsedal ble det meldt om en brann i en bolig i sentrum, der det brant i en tomannsbolig. Ingen personer var i huset da brannen oppsto.

Også i hovedstaden har det vært en mindre gressbrann i Groruddalen.

«Det har vært en mindre gressbrann på stedet. Slukket og kontroll nå. Husk at det generelt bålforbud nå fra 15. april. Vi oppfordrer alle til å vise forsiktighet ved grilling i påsken. Det er tørt i terrenget», tvitret Oslo-politiet.

