Boligbrann i Sandefjord slukket

Sørøst politidistrikt fikk melding om brannen i Bugårdsgata klokken 1.29.

Brannvesenet har slukket brannen på utsiden av boligen, samt brannen i kjelleren. Røykdykkere undersøkte huset.

– Alle i huset er gjort rede for. De tre som bor i kjellerleiligheten, må finne seg et annet husvære for natten. De andre vår vende hjem igjen, sier operasjonsleder Ole Kamben i Sørøst politidistrikt til NTB i 2-tiden.

Samtlige 13 beboere ble evakuert fra boligen, som er en stor, gammel villa bestående av flere leiligheter.

– Meldingen gikk først ut på at det brant på utsiden av en bolig, men etter hvert fikk vi beskjed om at det brant opp etter veggene, sier operasjonsleder Ole Kamben til VG.

