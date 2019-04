18-åring innrømmer å ha kjørt bilen i dødsulykken i Bergen

innenriks

Totalt var det seks personer – fem menn og en kvinne – i personbilen, alle bosatt i Bergen eller bergensområdet. De involverte er mellom 17 og 21 år gamle.

To personer ble sittende fastklemt med alvorlige skader etter at sjåføren ved 22-tiden søndag kveld mistet kontrollen over bilen.

Etter ulykken ble det jaktet på tre unge menn som forsvant fra stedet, og som politiet mener var i bilen. De tre ble funnet og tatt til Haukeland, der de fikk konstatert lettere skader.

De tre unge mennene er siktet for å ha stukket av etter dødsulykken. Mandag ble to av dem innkalt inn til avhør. Den ene, en 18 år gammel mann, erkjente at han kjørte bilen og at han stakk av etter ulykken.

– Han har erkjent de faktiske forhold, sier 18-åringens advokat Kaj Wigum til Bergens Tidende.

Politiadvokat Thomas B. Arntsen sier det ikke er avklart om 18-åringen har førerkort. Det er tatt blodprøve av de tre siktede, men analysesvarene er ikke klare før om flere uker. Både Arntsen og Wigum bekrefter at ruskjøring var tema i avhøret av 18-åringen.

(©NTB)