18-åring pågrepet etter filmet voldshendelse i Stavanger

Mannnen er siktet for kroppskrenkelse. 18-åringen ringte selv inn til politiet søndag og fortalte at det var han som utførte gjerningen.

–Han ble pågrepet mandag på grunn av fare for bevisforspillelse. Han skal avhøres i løpet av dagen, sier politiadvokat Stian Eskeland til Rogalands Avis.

– Politiet er kjent med at det sirkulerer en video på sosiale medier som viser en voldshendelse i Stavanger sentrum. Politiet har opprettet sak på forholdet og har startet innledende etterforskning, opplyste operasjonsleder Toralv Skårland i Sørvest politidistrikt i en pressemelding søndag kveld.

Slettet videoen

Faren til offeret skriver i en Twitter-melding at hans sønn sist helg ble utsatt for uprovosert, blind vold i Stavanger sentrum. Han skriver at de lørdag fikk tak i en video av hendelsen som han selv valgte å dele i håp om at politiet ville klare å finne ut hvem som slo og hvem som filmet. Han setter pris på at personen som trolig sto bak angrepet, nå har meldt seg.

– Det er gledelig, og det viser at det var riktig å dele videoen. Det er synd at man må gå til disse skrittene, for det har jo vært belastende, også for folk som har vært mistenkt, men som ikke har hatt noe med det å gjøre, sier han.

Han slettet videoen fra sosiale medier senere søndag kveld.

Blackout

Faren forteller til Dagbladet at sønnen var i ferd med å gå litt tidlig hjem fra byen lørdag forrige helg, da han ble slått rett ned.

Han forteller at sønnen ikke husker noe fra hendelsen, at han ikke visste hva som hadde skjedd, og at han følte seg slapp og ukonsentrert hele uka. Seks dager senere ble han fortalt av en bekjent hva som hadde skjedd, og ble vist videoklippet som sirkulerte på nettet.

– Han skal i avhør neste uke, i tillegg til å få skannet hodet. Han har jo ikke visst at han hadde blitt slått ned. I dag har han det litt tungt, forteller faren.

