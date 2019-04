Telenor har fikset feil som rammet trygghetsalarmer

innenriks

Feilen oppsto rundt klokken 2.30 natt til søndag og ble fikset klokken 8.55, sier kommunikasjonssjef Caroline Lunde i Telenor til NTB.

– Det var en serverfeil som rammet spredte kunder i kommuner flere steder, sier Lunde. Hun har ikke oversikt over hvor mange som er rammet.

Lunde sier at dette ikke skal skje, og at Telenor har jobbet på spreng for å løse problemet.

– Vi går nå gjennom hva som har skjedd, og målet er at dette ikke skal skje igjen, sier hun.

Det var VG som først meldte om saken.

Enkelte trygghetsalarmer fikk ikke kontakt med responssentralen. Berørte kommuner ble varslet.

(©NTB)