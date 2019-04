innenriks

Det skal ha vært inntil fem personer i bilen, opplyser Vest politidistrikt i en pressemelding søndag kveld.

Kjønn og alder på den omkomne og de to som er sendt til sykehus, er ikke bekreftet. Pårørende er ikke varslet.

– En person eller to er sett gående bort fra bilen/området. Disse er så langt ikke gjort rede for. Usikkert om disse har vært i bilen under hendelsen. Det er store materielle skader på kjøretøyet, skriver politiet.

Hendelsesforløp til ulykken er ukjent.