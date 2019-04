innenriks

Politiet opplyste i 10.30-tiden at brannen var ute av kontroll, at den spredte seg kraftig og at den kunne være til fare for bebyggelse.

– Brannvesenet forsøker nå å få kontroll på fem-seks mål mot et skogholt. Det er ikke lenger fare for bebyggelse, opplyser Sørvest politidistrikt i 11-tiden lørdag formiddag.

(©NTB)