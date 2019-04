Innfører totalt bålforbud i 13 kommuner i Rogaland

innenriks

– Dette innebærer at det ikke er tillatt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og utmark. Dette gjelder både bråtebrenning, flatebrenning og bålbrenning i naturen, skriver det interkommunale Rogaland brann- og rednings (RBR) på sine nettsider lørdag kveld.

Etter at to planlagte branner i fylket lørdag kom ut av kontroll og tok beslag på store ressurser for brannvesenet, mener etaten det er nødvendig å forsere det generelle bålforbudet som uansett vil tre i kraft fra 15. april. Forbudet gjelder i Finnøy, Forsand, Gjesdal, Klepp, Kvitsøy, Sola, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Stavanger, Strand og Time kommuner.

-RBR vurderer situasjonen nå som så alvorlig at vi har innført bålforbud før tiden. Det er også meldt om fint vær og mer vind i dagene som kommer. Dette vil bidra til å øke skogbrannfaren, sier avdelingsleder Frode Strøm i forebyggende avdeling.

Også Eigersund og Bjerkreim lenger sør i Rogaland innførte et tilsvarende forbud lørdag kveld.

(©NTB)