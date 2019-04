Duket for rekordstor grensehandel i påska

innenriks

– Vi liker ikke å si det, men det ser ut til at grensehandelen i år blir «all time high», sier direktør i Virke Handel, Harald Andersen til TV 2.

Han tror blant annet det kan skyldes at påsken er sen i år.

– Mange velger kanskje å være mindre på fjellet enn de ellers ville vært og vi ser at de svenske butikkene markedsfører sine tilbud intensivt i norske medier og på plakater i bybildet, sier han.

2018 ble et rekordår for grensehandelen og Andersen venter at det blir ny rekord i 2019.

Han mener avgiftsforskjellene mellom Norge og Sverige har mye av skylden, til tross for at sukkeravgiften ble endret i revidert nasjonalbudsjett.

– Det er fortsatt på et nivå som er svært, svært høyt, noe som blant annet betyr at summen av avgifter på en del type drikkevarer i Norge er høyere enn utsalgsprisen på tilsvarende drikkevarer i Sverige, sier Andersen.

Også butikksjef Ole Jørgen Lind ved Nordbysenteret i Strömstad i Sverige venter rekord i påska. Han forventer mange millioner kroner i omsetning.

– Det er litt tøft å si det så tidlig i påsken, men det ligger så godt til rette. Mange får lønn i dag eller neste uke, påsken ligger sent, det er en god kronekurs, vi har fine åpningstider og ikke minst veldig godt sortiment, så vi tror det blir rekord i år, sier han.

