Vi spiser stadig mer egg

– Den gjennomsnittlige vekten på egg er 63 gram. Dermed blir det i snitt 211 egg per nordmann i året, sier Anne Ingun Løvberget i seksjon for eiendom-, areal- og primærnæringsstatistikk i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Utregningen fra i fjor var basert på 2016-tall og viste 207 egg per innbygger. Dermed kan vi slå fast en fortsatt økning i nordmenns eggforbruk.

Dessuten ønsker stadig flere av oss å spise økologiske egg, altså egg fra høner som får økologisk fôr og som slippes ut i friluft hver dag.

– I 2018 var nesten 10 prosent av alle egg som ble solgt gjennom dagligvarehandelen i Norge, økologiske. Det er en dobling fra ti år tilbake, opplyser Løvberget.

En større appetitt på egg har ført til at vi også har fått flere verpehøner og jordbruksbedrifter som har høner.

– Nesten 4,5 millioner høner produserte eggene våre i fjor, fordelt på 2.200 jordbruksbedrifter. Antallet har økt årlig siden 2011, forteller Løvberget.

I snitt legger norske verpehøner godt over 300 egg hver i løpet av et år.

Verpehønene er godt fordelt utover landet. Finnøy i Rogaland har landets klart høyeste hønetetthet. Kommunen har 3.197 innbyggere og 212.500 høner. Det gir hele 66 høner per innbygger. Litt bak kommer Røyrvik kommune i Trøndelag med 47 høner per innbygger og Roan kommune i samme fylke med 31 høner per innbygger.

Videre på listen finner vi Hjelmeland, Namdalseid og Klepp med henholdsvis 16, 15 og 14 høner per innbygger. Steinkjer, Klepp og Finnøy er de tre kommunene i landet som har flest høner.

