Stortingets administrasjon har anmeldt Liadal

innenriks

– Vi har gått igjennom denne alvorlige saken. Vi ber nå politiet sette i gang etterforskning for å få klarlagt hva som har skjedd. Vi vil da også få vite om det er grunnlag for straffeforfølgelse, sier direktør Marianne Andreassen i Stortingets administrasjon.

Stortinget leverte anmeldelsen til Oslo politidistrikt torsdag.

– Ryddig

Liadal er orientert om anmeldelsen. Hun ønsker ikke å stille til intervju, opplyser Arbeiderpartiet til NRK, men hun har lagt ut en melding på Facebook.

– I denne vanskelige saken, synes jeg det er ryddig at politiet har en gjennomgang. Jeg har gjort feil og er lei meg for det. Jeg beklager den belastningen dette har påført min familie, mine partifeller, kolleger og Stortinget, skriver hun. Liadal sier hun vil konsentrere seg om at all informasjon kommer fram

Advokat Erik Lea bistår Liadal. Han er ikke overrasket over at saken er anmeldt til politiet.

– Det ville kanskje være overraskende hvis den ikke blir det, sier han til NRK.

– Viktig at vi reagerer

– Vi er avhengige av tilliten fra våre velgere, og den må hver enkelt stortingsrepresentant gjøre seg fortjent til. Det er viktig at vi reagerer når det ser ut til at noen kan ha misbrukt ordningene, sier stortingspresident Tone W. Trøen (H).

Ap-leder Jonas Gahr Støre ser også alvorlig på saken.

– Dette er en alvorlig sak, uansett om dette er gjort bevisst eller ikke. Jeg har forståelse for at Stortinget har bedt politiet etterforske saken videre, sier Støre.

– Ordningen med reiseregninger bygger på tillit, og brudd på regelverket er uakseptabelt. Dette er nå en politisak, og vi må nå avvente politiets etterforskning, sier han.

En halv million

Fra januar 2017 til oktober 2018 leverte Liadal reiseregninger for en halv million kroner til Stortinget. Aftenposten avslørte tirsdag at hun krevde over 60.000 kroner for reiser der hun befant seg et annet sted enn det hun oppga.

Liadal har samtidig konsekvent ført for mange kilometer mellom Oslo og hjembyen Haugesund. Hun sier hun alltid har trodd at det var 60 mil mellom byene, og at hun har rundet av nedover. Den faktiske avstanden er snaut 46 mil.

Erkjenner feilen

Ap-representanten har erkjent at hun har levert reiseregninger for reiser hun aldri har vært på.

Hun forklarer det delvis med at planlagte reiser er blitt avlyst, og at hun har levert regninger på feil datoer. Hun legger til at det kan være vanskelig å forstå reiseregningssystemet, og at «det er ikke alt som er like åpenbart alltid»

Liadal landet torsdag morgen på Gardermoen etter å ha vært på delegasjonsreise til et møte i Den interparlamentariske union (IPU) i Qatar. Derfra dro hun videre til Oslo og Stortinget, der hun måtte forklare seg til Stortingets administrasjon.