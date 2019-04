Kvinne kritisk skadd etter påkjørsel i Sandefjord

innenriks

En mann i 50-60-årene og en kvinne ble sendt til Sykehuset i Vestfold etter påkjørselen i Lahelleveien i Sandefjord fredag kveld.

– Kvinnen er kritisk skadd, mens mannen er lettere skadd, sier innsatsleder Ottar Steinstø i Sørøst politidistrikt til Sandefjords Blad.

Politiet meldte først om et sammenstøt mellom to biler, men opplyste litt senere at det trolig dreide seg om en påkjørsel.

Innsatslederen opplyser til Sandefjords Blad at de to personene ble påkjørt på en gang- og sykkelsti.

– Det skal være en sølvgrå bil, muligens en Audi A3, som har kjørt på to personer, opplyser operasjonsleder Per Arne Amundsen i Sørøst politidistrikt til NTB.

Bilen som kjørte på de to skadde, stakk av fra stedet etterpå. Den kom fra sør og kjørte videre nordover på Lahelleveien etter hendelsen.

– Vi søker etter bilen, sier Amundsen.

