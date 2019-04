innenriks

Det var en leilighet i tredje etasje i en gård i Diriks gate som brant, opplyste Oslo politidistrikt på Twitter sent onsdag.

Over 50 personer ble evakuert, og røykdykkere ble satt inn i slukkingsarbeidet. Kort tid etter midnatt opplyser politiet at brannen er slukket. To personer ble sendt til legevakten for en sjekk etter å ha fått i seg noe røyk.

