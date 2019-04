Regjeringen innfører makspris for å ringe og sende SMS til EU-land

innenriks

– I dag koster det like mye å ringe og sende SMS når du er på ferie eller jobbreise i et EU-land som når du er hjemme. Nå gjør vi det også rimeligere å ringe og sende SMS til venner eller familie som bor i EU og har utenlandsk telefonnummer, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H).

Forslaget om endringer i ekomloven legges fram for Stortinget onsdag. Bakgrunnen er en ny forordning fra EU om at en samtale ikke skal koste mer enn cirka 1 krone og 90 øre per minutt og maksimalt 60 øre for hver SMS til andre EU-land. Denne ordningen skal innføres i EU fra 15. mai.

– Vi tar sikte på at samme priser innføres i Norge så nært opptil fristen i EU som mulig, sier Astrup.

I tillegg foreslår regjeringen et forbud mot at offentlige virksomheter og frivillige organisasjoner tar høyere pris for bruk av femsifrede numre enn det koster å ringe et vanlig mobil- eller fastnummer.

– Det har over lengre tid vært uforholdsmessig dyrt å ringe femsifrede numre. Dette vil jeg gjøre noe med, sier digitaliseringsministeren.

(©NTB)