Nok en suksessmåling for Senterpartiet

innenriks

Det er en økning på 4 prosentpoeng fra målingen i mars, da partiet fikk en oppslutning på 12,7 prosent. Oppslutningen er like høy som ved valget i 1993, det beste valgresultatet for partiet noensinne, skriver Dagsavisen. Sp har heller aldri blitt målt høyere av Opinion.

– Målingen er et resultat av at vi over tid har vært tydelige på tjenester nær folk. Summen av kursen som regjeringen legger opp til, innebærer større forskjeller. Denne politikken merkes hardere på kroppen til folk, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til FriFagbevegelse.

Bakgrunnstallene viser at Senterpartiet har stor velgerlojalitet. Partiet kaprer samtidig velgere fra alle partier, men flest rømmer fra Venstre, KrF og MDG.

Partibarometeret er laget av Opinion for FriFagbevegelse, Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) og Dagsavisen.

De øvrige partiene får denne oppslutningen: Arbeiderpartiet 27,5 (+2,3), Høyre 21,5 (-4,6), Fremskrittspartiet 10,6 (uendret), Sosialistisk Venstreparti 8,2 (+1,2), Venstre 2,3 (+0,3), KrF 2,6 (-2,2), MDG 3,7 (-2,3), Rødt 4,5 (-0,3).

(©NTB)