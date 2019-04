Legemiddelverket: Omfattende svikt i NMDs multidosehåndtering

innenriks

Det er til sammen begått åtte lovbrudd, konkluderer Legemiddelverket i rapporten. Tre av lovbruddene klassifiseres som kritiske, skriver Rogalands Avis, som først omtalte saken.

– Det er summen av alle utilstrekkeligheter som er oppsiktsvekkende her. Avvik i denne størrelsesorden ser vi heldigvis ikke ofte, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.

Pasientsikkerheten ikke ivaretatt

Ett av de kritiske avvikende handler om manglende internkontroll som har gått utover sikkerheten til flere pasienter. Selskapet får videre kritikk for å ha hatt uforsvarlig lav bemanning, og for at pasientens sikkerhet ikke er blitt tilstrekkelig ivaretatt når feildoseringer er blitt oppdaget.

– Vi tar saken på største alvor, og vårt viktigste mål er å ivareta pasientsikkerheten. Vi oppdaterer fortløpende våre prosedyrer basert på innmeldte avvik, samt utbedrer våre arbeidsrutiner for å sikre og ivareta meldinger om endringer i multidose, skriver strategidirektør og pressekontakt Miriam Skåland i Norsk Medisinaldepot i en epost til NTB.

Pasient ble akuttinnlagt

Det oppsto store problemer etter at Norsk Medisinaldepot (NMD), som eier apotekkjeden Vitus, overtok kontrakten om å levere ferdigpakkede medisindoseringer til 72 kommuner og 23.000 pasienter ved årsskiftet. Problemene var blant annet knyttet til manglende medisiner og utydelig merking.

Avviket førte blant annet til at en mann i 80-årene med hjertesvikt og kols fikk store pustevansker og ble akuttinnlagt på sykehus etter at det manglet medisin i multidosen fra NMD.

