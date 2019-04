Drapssiktede Makaveli Lindén varetektsfengslet i fire uker

innenriks

Fengslingsmøtet gikk for Oslo tingrett onsdag, etter at Lindén kom til Norge fra Frankrike tirsdag.

– Helsetilstanden han virker akseptabel. Han har hatt en røff varetektsperiode i Frankrike. Det er noen konsekvenser derfra. Han har vært på sykehus ganske lenge der nede, sier Lindéns forsvarer, advokat Øystein Storrvik.

– Han synes det er bra å komme til Norge. Han har ønsket å komme til Norge og avslutte saken og å gjøre opp for seg, sier forsvareren.

Ifølge TV 2 ble 20-åringen funnet bevisstløs på sin celle i Frankrike i slutten av januar. Storrvik vil ikke svare på spørsmål om klienten har brukt medikamenter på cella.

– Jeg kjenner til problemstillingen, men akkurat hva som skjedde og hvorfor har jeg ikke full oversikt over, sier Storrvik.

Den svenske statsborgeren Makaveli Lindén er siktet for å ha drept Heikki Bjørklund Paltto (24) på Majorstuen i Oslo 15. oktober i fjor. Lindén er også siktet for et ran som skjedde i et garasjeanlegg nær Palttos leilighet samme dag som drapet.

Etter ni dager på flukt ble han pågrepet på togstasjonen i Dijon i Frankrike.

Mens han var på flukt, ble en kvinne funnet drept i Mechelen i Belgia. Før dette ble en student ranet med kniv i samme by. ​ Lindén er mistenkt for både drapet og ranet. Belgisk politi har opplyst at han verken erkjenner eller benekter dette.