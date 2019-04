Brudd i pensjonsforhandlinger ved sykehusene

innenriks

Det var LO og YS som brøt forhandlingene, opplyser partene i hver sin uttalelse onsdag.

– Vi håper at vi med Riksmeklernes hjelp vil komme fram enighet og ser fram til en konstruktiv mekling der vårt mål er å finne en god løsning for både helseforetakene og medlemmene i LO og YS, sier forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

– For oss er kravet om pensjon fra første krone et ufravikelig krav. Arbeidsgiversiden ville beholde en grense på minst 20 prosent stilling for å kunne meldes inn i tjenestepensjonsordningen, sier nestleder Sissel M. Skoghaug.

Hun opplyser at forskjellen på kravet fra arbeidstakerne og tilbudet fra arbeidsgiversiden omfatter om lag 10.000 ansatte i sykehusene som går i slike lave stillinger, hovedsakelig kvinner.

– Det er dypt urettferdig at disse ikke skal få være med i pensjonsordningen fra første krone, sier forhandlingsleder i YS Spekter, Lizzie Ruud Thorkildsen.

