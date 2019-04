SV vil ha flere kvinnestatuer

innenriks

I flere norske byer mangler det statuer av kjente kvinnelige personligheter. I byer som Tromsø, Bodø, Drammen, Moss og Kongsvinger finnes det ikke en eneste statue av en kvinne, ifølge NRK.

I landets nest største by Bergen har bare to kvinner blitt hedret med en egen navngitt statue, nemlig Amalie Skram og Madam Felle. Edvard Grieg har til sammenligning fått seks statuer rundt om i byen.

– Når alle helteskulpturer er av menn, gir det et inntrykk av at det er menn som har drevet historien fram, mens damene har gjort de usynlige syslene som ikke har betydd så mye, sier bystyrerepresentant for SV i Bergen, Oddny Miljeteig.

Denne uken legger hun fram et forslag om å sette opp ti statuer av kvinner i Bergen de neste ti årene, et forslag hun mener skulle ha kommet for lenge siden.

Kulturbyråd Julie Andersland (V) mener én statue per år er i overkant ambisiøst, men berømmer forslaget.

– Det er svært skjevt fordelt. Det vil gjøre byen vår rikere om vi får løftet fram noen av de viktige kvinnene, sier Andersland.

