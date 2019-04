innenriks

Han befinner seg i en leilighet i Suhms gate i bydel Frogner.

– Mannen løp fra stedet og har nå barrikadert seg inne i en leilighet, melder Oslo-politiet på Twitter.

Gata er sperret for trafikk fordi mannen kaster glass og kniver ut på gaten.

– Vi fikk melding 19.30 om en mann som nektet å betale for seg på trikken. Han havnet i et basketak med kontrolløren, slo ham med et krokjern og bet, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til VG.

Mannen er kjent av politiet fra tidligere.

(©NTB)