Ap dropper tidsfrist for å varsle om trakassering

I det opprinnelige forslaget til nye retningslinjer, het det at partiet som hovedregel ikke skal behandle saker som ble avsluttet for mer enn fem år siden.

Men flere sentrale Ap-politikere, blant dem Hadia Tajik og Anette Trettebergstuen, som på landsmøtet ble valgt som leder av kvinnenettverket, advarte mot en slik frist. Søndag ble retningslinjene vedtatt uten en slik frist.

Dagen før hadde partisekretær Kjersti Stenseng sagt at hun var lei seg for at trakasseringssaker ikke var tatt bedre tak i.

– Det viser seg at alt ikke har vært som det skulle. Opp igjennom historien har folk opplevd sextrakassering og hatt ugreie opplevelser i vårt parti. Noen vil ha det med seg resten av sitt liv, sa Stenseng, som har fått kritikk for sin håndtering av varslene mot tidligere nestleder Trond Giske.

I de nye retningslinjene heter det at det skal være nulltoleranse overfor all form for trakassering, også seksuell trakassering. Det gjelder også på nett.

