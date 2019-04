AUF jubler over Aps vedtak om å legge bort oljekompromiss for LoVeSe

innenriks

– Når det gjelder Lofoten, Vesterålen og Senja, går Arbeiderpartiet inn for at disse områdene ikke konsekvensutredes, sier partileder Jonas Gahr Støre.

Han legger til at det er snakk om områdene Nordland VI, Troms I og Troms II.

Ap lytter dermed til ønsket fra AUF om å legge bort kompromisset fra 2017, som delvis åpnet for oljevirksomhet i de sårbare havområdene ved Lofoten, Vesterålen og Senja.

Støre legger til at det er flertall for dette både i fylkeslagene og på landsmøtet.

Ikke varig vern

Partiet går imidlertid ikke inn for varig vern av disse områdene, slik AUF har ønsket.

– Det er ikke et forslag om varig vern. Det er et forslag om at vi legger det til side, tar tak i alle de mulighetene havets ressurser gir der og går videre med det, sier Gahr Støre.

Allikevel er det en stor seier for AUF, i det som har vært en splittende sak på Ap-landsmøter i to tiår.

– En historisk dag for AUF! Dette har AUF-generasjoner kjempa og mobilisert for, og i dag får vi endelig ta saken over målstreken. Arbeiderpartiet lytter endelig til kravet i folket og i AUF om at vi må avklare denne saken en gang for alle, sier AUF-leder Ina Rangønes Libak.

Tap for Støre og LO

10 av 15 fylkeslag ønsket på forhånd å gjøre om på vedtaket, og de ønsker også å verne de sørlige delene av Lofoten mot konsekvensutredning. LO og partilederen er blant dem som har vært mot å gjøre om på vedtaket.

Partileder Jonas Gahr Støres har understreket at oljeindustrien skal «utvikles, ikke avvikles» og har også sagt at vedtaket fra 2017 bør stå ut stortingsperioden.