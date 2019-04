Aktor ber om 18 år for overlagt drap på ekskona

innenriks

Påtalemyndigheten mener det ble begått et overlagt drap på Houda Lamsaouri.

Aktor Mari Gjersøe la ned sin påstand i retten fredag. Sentralt i bevisførselen under prosedyren var funn av mannens DNA på den dreptes hals og under neglen hennes.

«Tiltalte var på Notodden for å ta hevn.», «Handlingen framstår som svært grov.» og «Vi står overfor et såkalt partnerdrap.», sa Gjersøe blant annet under prosedyren, ifølge Varden.

I retten mandag erkjente mannen straffskyld for å ha forlatt datteren i leiligheten. Han har også erkjent å ha satt falske skilter på bilen han kjørte. Han har ikke erkjent drapet.

(©NTB)