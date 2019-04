30 år siden atomubåten Komsomolets sank i Norskehavet

innenriks

Til sommeren skal Norge og Russland gjøre nye undersøkelser av havaristen, melder Direktoratet for strålevern og atomberedskap.

Det er tidligere registrert utslipp av radioaktive stoffer fra ubåten.

Den russiske atomubåten Komsomolets sank i Norskehavet 7. april 1989 etter at det brøt ut brann i styrehuset. Ubåten sank sørvest for Bjørnøya i Norskehavet, og 42 av mannskapet på 69 omkom, resten ble berget av fiskebåter.

Atomubåten har en kjernefysisk reaktor og to torpedoer med atomstridshoder om bord der den ligger på 1.700 meters dyp. Russiske undersøkelser har vist at det har vært radioaktive utslipp fra reaktoren, og at ubåten har store skader, særlig i frontdelen.

– De nye undersøkelsene vi skal gjøre er viktige for å forstå den forurensningsrisikoen som Komsomolets utgjør. Samtidig vil undersøkelsene bidra til å sikre forbrukernes tillit til den norske fiskerinæringen, sier seksjonssjef Inger Margrethe Eikelmann i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Russland gjorde sju undersøkelser av Komsomolets mellom 1989 og 2007 for å finne eventuell radioaktiv forurensning ved ubåten. Det ble dokumentert radioaktiv lekkasje fra ubåten. Radioaktive stoffer kan tas opp i næringskjeden og bidra til at fisk og andre marine organismer blir forurenset.

Norske undersøkelser fant forhøyede konsentrasjoner av det radioaktive stoffet cesium-137 i bunnvannet rundt vraket i perioden 1991-1993, men det er ikke funnet spor av slike lekkasjer rundt ubåten i etterkant. Norge har gjort undersøkelser av havet rundt Komsomolets hvert år siden 1990.

