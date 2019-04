Ytterligere en mann siktet for drap i Florø

innenriks

– 40-åringen, som er bosatt i Florø, var i politiavhør som vitne. Opplysninger som fremkom under dette avhøret, sammenholdt med andre opplysninger i saken, gjorde at politiet mener det er overvekt av sannsynlighet for at han deltok i eller medvirket til drapshandlingen, opplyser politiadvokat Inger-Lise Høyland i Vest politidistrikt.

Politiet tar sikte på å fremstille mannen for varetekt i løpet av fredag. Da skal han også avhøres.

Den 22 år gamle mannen som fra før var siktet for å ha drept en 40 år gammel mann i Florø tirsdag, ble torsdag varetektsfengslet i fire uker i Sogn og Fjordane tingrett, hvorav to uker i fullstendig isolasjon.

Politiet arbeider torsdag videre med å kartlegge siktedes bevegelser tirsdag 2. april. De ønsker ikke å kommentere hva 22-åringen har forklart, eller hvordan han stiller seg til siktelsen.

