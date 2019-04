Støre: Vi må utvikle oljenæringen, ikke avvikle den

innenriks

– Mulighetene fins i olje og gass. Vår viktigste næring. Den skal vi utvikle, og ikke avvikle, sa han til stor applaus fra salen.

– Vi skal ikke sette en sluttdato. Det vil trekke investeringer, teknologi og kompetanse bort fra Norge. Det er ikke Arbeiderparti-politikk, sa partilederen til sine over 300 delegater.

Han understreket at partiets politikk er å jobbe sammen med olje- og gassnæringen

– Ja, det betyr at vi basert på kunnskap går skrittvis fram i nye områder, slik vi går inn for i partiprogrammet for denne perioden i havområdene utenfor Lofoten, sa Støre fra talerstolen.

Han tok også opp partiets ambisjon om å nå en karbonnøytral verden innen 2050 og henvendte seg også til AUF-leder Ina Libak, som har lagt press på at partiet skal gå inn for Lofoten-vern.

– For klimamålene skal vi nå, Ina. Uten at verden og vi gjør det, blir konsekvensene katastrofale. Vi ser tegnene allerede, sa han.

Videre trakk Støre fram alle de tusenvis av klimastreikende ungdommene.

– Til ungene som streiker er vårt svar: Vi ser dere. Vi forstår dere. Og vi tar utfordringen, sa han til jublende applaus.

Landsmøtet er partiets 67. ordinære landsmøte og blir avholdt i Folkets Hus på Youngstorget i Oslo fra torsdag til søndag. På åpningsdagen er over 1.000 mennesker samlet i storsalen – 300 av dem delegater fra hele landet.

(©NTB)