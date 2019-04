Politiet forsøkte å stanse bilist før dødsulykke i Kristiansand

innenriks

– Ulykkesbilen kom kjørende i feil kjørefelt på en strekning med midtdeler og traff et vogntog i fronten, sier politiets innsatsleder Kjell Iveland til Fædrelandsvennen.

Politiet opplyser til NTB at de fikk melding om ulykken klokken 19.29. I forkant av kollisjonen skal politiet ha forsøkt å stanse bilisten.

– Politiet tok oppstilling to steder for å stoppe vedkommende, uten hell. Det har ikke vært en jakt i den forstand at det har vært en forfølgelse av bilen i forkant av ulykken, sier jourhavende jurist Svein Håland i Agder politidistrikt til VG sent torsdag kveld.

Tidligere på kvelden opplyste Håland at det hadde vært en politijakt i forkant av ulykken, men han presiserer nå at det ikke har vært en biljakt.

Til Dagbladet sier Håland at flere trafikanter meldte fra etter at de reagerte på kjøringen til føreren av personbilen.

Spesialenheten for politisaker har bestemt seg for å etterforske hendelsen.

– Vi er blitt varslet om hendelsen av Agder politidistrikt og har bestemt oss for å etterforske saken. Det er det jeg kan si om denne saken nå i kveld, sier Eivind Frøysland i Spesialenheten til NTB.

