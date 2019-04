ID-porten sliter med stor pågang for å se skattemeldingen

innenriks

– ID-porten er for øyeblikket ustabil på grunn av svært høy trafikk i løsningen. Det jobbes med å løse problemet, lyder driftsmeldingen hos Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) som har ansvaret for ID-porten. Den er flaskehalsen tusenvis av nordmenn må gjennom for å komme inn på nettsidene til Altinn og se skattemeldingen som ble lagt ut onsdag kveld.

Den er første pekepinn for mange på om de skal få penger igjen eller betale restskatt etter skatteåret 2018.

– Høy trafikk. Det er mange som vil se skattemeldingen sin nå. Prøv igjen om en stund, lød beskjeden noen timer på skatteetaten.no, men meldingen ble fjernet rundt 0.30 natt til torsdag.

ID-porten er imidlertid fortsatt nede, slik at brukerne ikke får logget seg inn for å se skattemeldingen.

Etter det NTB erfarer, fungerer Altinn fremdeles som det skal, hvis man først kommer seg dit.

