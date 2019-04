En omkommet etter frontkollisjon i Skedsmo

innenriks

Øst politidistrikt meldte først på Twitter klokka 22.16 torsdag kveld at det hadde vært en frontkollisjon på fylkesveien ved Leirsund, og at en person var bevisstløs og fastklemt. Da nødetater og luftambulanse kom til ulykkesstedet fant de alle tre involverte fastklemt. En halv time senere bekreftet politiet at en av dem var omkommet, mens to er alvorlig skadd og er flydd til sykehus.

Politiet har ikke varslet pårørende og ønsker derfor ikke å gå ut med detaljer om de involverte.

– Ulykkesgruppa fra Statens vegvesen arbeider nå på stedet. Utover det har vi ingen kommentarer foreløpig om hva som har skjedd, sier operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til NTB.

Fylkesvei 382 er helt sperret inntil videre.

